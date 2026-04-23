Суд продлил домашний арест экс-главврачу Псковской областной инфекционной больницы

Псковский областной суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного врача региональной инфекционной больницы Анастасии Повторейко. Она останется под арестом до 27 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следствие обвиняет Повторейко в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) с корыстной или иной личной заинтересованностью. По версии правоохранителей, экс-главврач организовала фальсификацию результатов лабораторных исследований на бактериальную резистентность для 841 пациента. На основании этих данных пациентам назначались дорогостоящие препараты — Вориконазол и Цефтазидим. При этом фактические запасы лекарств в больничной аптеке были почти в 17 раз ниже необходимого объема и покрывали потребности лишь около 50 человек.

Следствие считает, что с января 2023 года по конец октября 2024 года обвиняемая, превышая свои должностные полномочия, давала указания подчиненным вносить в медицинскую документацию недостоверные сведения о закупке дорогостоящих препаратов. На основании этих данных формировались счета с завышенной стоимостью, которые направлялись в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области.

В результате, как утверждают следственные органы, медицинскому учреждению было необоснованно перечислено свыше 197 млн рублей.

Во время судебного заседания сама обвиняемая и ее защита просили изменить меру пресечения на более мягкую — запрет определенных действий, однако суд это ходатайство не удовлетворил.

