Трутнев попросил Путина обеспечить «Росатом» собственным флотом для северного завоза

Вице-премьер России Юрий Трутнев попросил президента Владимира Путина обеспечить единого оператора северного завоза собственным флотом.

«Сегодня оператор, арендуя суда, сталкивается с дефицитом и высоким износом флота»,— заявил господин Трутнев (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, собственный флот будет способствовать надежности оператора, а также снизит стоимость перевозок.

Северный завоз — это комплекс ежегодных государственных и коммерческих действий по доставке жизненно важных грузов (топливо, продовольствие, медикаменты) и грузов для государственных и муниципальных нужд в районы Крайнего Севера. С 1 января 2026 года АО «Росатом Арктика» назначен единым морским оператором завоза.

Закон о северном завозе был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. Он вступил в силу 1 апреля 2024 года.