В Курске двух подполковников отправили в колонию за присвоение премий бойцов СВО

Курский гарнизонный военный суд приговорил к реальным срокам двух подполковников, присвоивших более 7 млн руб., которые были выплачены в качестве премий их подчиненным за выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции.

Оба фигуранта признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Игорь Карамышев за 12 эпизодов получил шесть лет колонии общего режима, Джамалдин Отегенов — пять лет за пять эпизодов. Установлено, что подполковники неоднократно организовывали сбор денег, который подчиненные им военнослужащие получали в качестве премии за успешное выполнение боевых задач СВО.

По приговору каждый из осужденных лишен воинского звания «подполковник», государственных наград и права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года. В июле 2024 года подполковник Джамалдин Отегенов был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

Сергей Толмачев, Воронеж