В Богоявленском соборе Орла простятся с митрополитом Антонием

Утром в четверг, 23 апреля, ушел из жизни бывший правящий архиерей Орловско-Болховской епархии митрополит Антоний (Черемисов) — один из старейших архипастырей РПЦ. Гроб с телом митрополита будет доставлен в Богоявленский собор Орла к 16:30 пятницы, 24 апреля. Все желающие смогут попрощаться — собор будет открыт всю ночь. Об этом рассказали в пресс-службе Орловской митрополии.

Сообщается также, что 25 апреля в 8:00 митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит литургию в Богоявленском соборе, в 10:00 возглавит отпевание митрополита Антония.

Митрополит Антоний (в миру — Иван Иванович Черемисов) родился 17 ноября 1939 года в Терновке Воронежской области в семье рабочего. Окончил Московскую духовную академию в 1972 году со степенью кандидата богословия. В Покровском храме академии был пострижен в монашество с именем Антоний. В 1987 году возведен в сан архимандрита, а в апреле 1989-го рукоположен во епископа Виленского и Литовского в Троицком соборе Данилова монастыря.

В 2011 году священнослужитель получил титул Красноярский и Ачинский, после чего был назначен на Орловскую кафедру. В 2014-м в связи с образованием Орловской митрополии и Ливенской епархии Антонию был присвоен титул «Орловский и Болховский», а 28 августа того же года он был возведен в сан митрополита. В 2019 году почислен на покой с выражением благодарности за многолетнее архипастырское служение.

Денис Данилов