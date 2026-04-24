«Базальт СПО» заключила соглашение с Минцифры Республики Мордовия

«Базальт СПО», мировой производитель системного и инфраструктурного ПО на базе собственной платформы разработки, и Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия заключили соглашение о сотрудничестве.

Фото: Архив Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия Министр цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия Наталья Санина и коммерческий директор «Базальт СПО» Евгения Крынина

Документ подписали министр цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия Наталья Санина и коммерческий директор «Базальт СПО» Евгения Крынина на 2-ой Республиканской конференции «Информационные технологии. Защита информации».

«Уже несколько лет „Базальт СПО“ сотрудничает с разными субъектами Приволжского федерального округа, внедряя надежные и безопасные отечественные решения, — отметила Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». — Вместе с Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия мы сможем реализовать проекты, направленные на обеспечение цифрового суверенитета региона, и создавать надежные ИТ-инфраструктуры любого масштаба и уровня сложности на базе операционных систем „Альт“».

За 5 лет работы в ПФО было продано более 100 тысяч лицензий ОС «Альт».

Действует соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области.

В Республике Татарстан на ОС «Альт» переведено более 13 тысяч автоматизированных рабочих мест (АРМ) и серверов в организациях здравоохранения. Операционную систему «Альт Образование» перевели на татарский язык.

В Пермском крае создан центр компетенций по импортозамещению программного обеспечения в агропромышленном комплексе.

«Базальт СПО» — мировой производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки. Более 25 лет мы обеспечиваем реальную независимость благодаря полному суверенитету разработки. Создаем комплексную безопасную ИТ-экосистему «Альт» для государства, бизнеса и частных пользователей. «Альт» — единая экосистема российских решений: операционные системы, виртуализация, контейнеризация, контроллер домена и даже платформа сборки ПО — для построения целостной ИТ-инфраструктуры. Продукты сертифицированы ФСТЭК России, ФСБ России, МО РФ, завершают процедуру сертификации процессов РБПО по новому ГОСТ и позволяют выстроить всю ИТ-инфраструктуру организации.

