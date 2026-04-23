В дошкольные учреждения Орска поставляли фальсифицированную молочную продукцию

В Оренбуржье инициировали привлечение ООО «Молоко» к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности контрольного органа и выпуск в обращение молочной продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, 16 апреля в управление поступила информация о поставках производителем ООО «Молоко» из Новотроицка фальсифицированной молочной продукции в дошкольные образовательные учреждения Орска. В отношении производителя была организована внеплановая выездная проверка. Однако на предприятии должностному лицу управления воспрепятствовали, отказывались предоставить доступ в складское помещение отгрузки готовой продукции для отбора проб. Инспектор смог попасть на склад лишь спустя несколько часов. На момент осмотра установлено, что предположительно фальсифицированную молочную продукцию вывезли со склада.

Управлением были отобраны остатки молочной продукции в дошкольных образовательных учреждениях Орска и Новотроицка. Согласно протоколам лабораторных исследований, вся молочная продукция не соответствует гигиеническим нормативам и имеет признаки фальсификации.

Ведомство подготовило документы о прекращении действия деклараций о соответствии на молочную продукцию данного производителя, выдано предписание об отзыве фальсифицированной молочной продукции. Также «подготовлено мотивированное постановление о направлении в правоохранительные органы материалов проверки».

Руфия Кутляева