Землю изъяли по механизму развития

Более ста владельцев земли в Подмосковье могут внезапно лишиться своей собственности. Всему виной стало решение администрации Дмитровского муниципального округа включить территорию коттеджного поселка «Журавли» в зону комплексного развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Спустя всего полгода после старта продаж в 2024 году на купленных участках стало нельзя строить дома, а уже возведенным объектам грозит снос. Первым на проблему обратило внимание издание Baza. Владельцы обвиняют власти и управляющую компанию в сговоре. Как пишут в местных пабликах, землю могут изъять, выплатив символическую компенсацию. “Ъ FM” связался с одним из собственников, который сейчас продает участок в поселке. По его словам, решение администрации вскоре могут оспорить:

«Администрация, когда проходило межевание участков, одновременно направила землю в программу комплексного развития. Сейчас, вроде как, все собственники поселка должны подготовить коллективную жалобу. Администрация после обсуждения обещает снять запрет на возведение зданий».

Представитель управляющей компании коттеджного поселка «Журавли» в беседе с “Ъ FM” назвал обвинения собственников «нелепыми». По его словам, сносить дома точно не будут. “Ъ FM” также направил запрос в администрацию Дмитровского муниципального округа и ждет ответа. В Подмосковье регулярно включают новые участки в программу КРТ, но у их владельцев есть все шансы добиться полноценной компенсации, считает старший партнер компании «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов:

«В последнее время в Московской области такая история перестала быть редкостью.

Это уже не первый случай, и не в каком-то конкретном районе. Люди покупают землю под ИЖС, а через 2-3 месяца обнаруживают, что на нее наложили этот механизм. В такой ситуации нужно бороться за нормальную сумму компенсации — не по кадастровой стоимости, а по рыночной. Если предложение администрации окажется заниженным, собственнику не стоит на него соглашаться. Администрация может обратиться в суд за принудительным изъятием, и цена определится уже в процессе. Кроме того, собственник вправе подать заявление о принудительном выкупе участков.

Чтобы понять, можно ли оспорить решение администрации о создании зоны КРТ, нужно изучить, как накладывался этот механизм и соблюдены ли в нем все процессуальные нормы. Если нет — можно признать его недействительным и взыскать убытки. Гарантий, что привлекательный по цене участок вдруг не окажется в такой зоне, к сожалению, нет. Закон написан так, что администрация может установить КРТ произвольно. В Москве это происходит сплошь и рядом. В Московской области есть люди, которые попали в такую зону, и у них сейчас изымают объекты.

Эти люди получают нормальную стоимость за изъятие, но не понимают, где купить недвижимость на эти деньги, чтобы снова не попасть в похожую историю».

В 2025 году у собственников земли в коттеджном поселке «Журавли» уже возникали претензии к управляющей компании. Им пришли счета за электрификацию домов на несколько миллионов рублей. В компании «Россети Московский регион» тогда объяснили, что покупателей ввели в заблуждение, сообщив о возможности подключиться к коммуникациям по льготной ставке.

Никита Путятин