Землю изъяли по механизму развития

Почему собственники участков в Подмосковье могут их лишиться

Более ста владельцев земли в Подмосковье могут внезапно лишиться своей собственности. Всему виной стало решение администрации Дмитровского муниципального округа включить территорию коттеджного поселка «Журавли» в зону комплексного развития.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Спустя всего полгода после старта продаж в 2024 году на купленных участках стало нельзя строить дома, а уже возведенным объектам грозит снос. Первым на проблему обратило внимание издание Baza. Владельцы обвиняют власти и управляющую компанию в сговоре. Как пишут в местных пабликах, землю могут изъять, выплатив символическую компенсацию. “Ъ FM” связался с одним из собственников, который сейчас продает участок в поселке. По его словам, решение администрации вскоре могут оспорить:

«Администрация, когда проходило межевание участков, одновременно направила землю в программу комплексного развития. Сейчас, вроде как, все собственники поселка должны подготовить коллективную жалобу. Администрация после обсуждения обещает снять запрет на возведение зданий».

От чего страхуются россияне

Представитель управляющей компании коттеджного поселка «Журавли» в беседе с “Ъ FM” назвал обвинения собственников «нелепыми». По его словам, сносить дома точно не будут. “Ъ FM” также направил запрос в администрацию Дмитровского муниципального округа и ждет ответа. В Подмосковье регулярно включают новые участки в программу КРТ, но у их владельцев есть все шансы добиться полноценной компенсации, считает старший партнер компании «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов:

«В последнее время в Московской области такая история перестала быть редкостью.

Это уже не первый случай, и не в каком-то конкретном районе. Люди покупают землю под ИЖС, а через 2-3 месяца обнаруживают, что на нее наложили этот механизм. В такой ситуации нужно бороться за нормальную сумму компенсации — не по кадастровой стоимости, а по рыночной. Если предложение администрации окажется заниженным, собственнику не стоит на него соглашаться. Администрация может обратиться в суд за принудительным изъятием, и цена определится уже в процессе. Кроме того, собственник вправе подать заявление о принудительном выкупе участков.

Высокобюджетное жилье становится сложным продуктом

Чтобы понять, можно ли оспорить решение администрации о создании зоны КРТ, нужно изучить, как накладывался этот механизм и соблюдены ли в нем все процессуальные нормы. Если нет — можно признать его недействительным и взыскать убытки. Гарантий, что привлекательный по цене участок вдруг не окажется в такой зоне, к сожалению, нет. Закон написан так, что администрация может установить КРТ произвольно. В Москве это происходит сплошь и рядом. В Московской области есть люди, которые попали в такую зону, и у них сейчас изымают объекты.

Эти люди получают нормальную стоимость за изъятие, но не понимают, где купить недвижимость на эти деньги, чтобы снова не попасть в похожую историю».

В 2025 году у собственников земли в коттеджном поселке «Журавли» уже возникали претензии к управляющей компании. Им пришли счета за электрификацию домов на несколько миллионов рублей. В компании «Россети Московский регион» тогда объяснили, что покупателей ввели в заблуждение, сообщив о возможности подключиться к коммуникациям по льготной ставке.

Никита Путятин

