Джаз, балет «Золушка» и лекция об Антоне Чехове

В эту пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить различные концерты, ледовое шоу, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также поболеть за любимых игроков во время матча футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург». Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

В субботу 25 апреля в 20:00 в «Кроп Арене» выступит российская певица Mary Gu (Мария Гусарова). Яркая представительница современной российской поп-сцены впервые покорила чарты с дебютным студийным альбомом «Дисней», а в 2024 году выпустила свою вторую пластинку luvcore. Известна также синглом «Нежность», припев для которого взят из одноименной песни Макsим и кавером на трек Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь».

Стоимость билетов — от 2800 руб. (12+)

В субботу в 14:00 и в воскресенье в 13:00 в «Особняке 1898» пройдет концерт «Шоу саундтреков: Волшебный мир Диснея». Virtuoso Show Orchestra сыграют мелодии из мультфильмов «Король Лев», «Алладин», «Холодное сердце», из фильма «Пираты Карибского моря» и многое другое.

Стоимость билетов — от 840 руб. (6+)

В воскресенье, 26 апреля в 18:00 в филармонии состоится концерт «Легенды мирового джаза. Фрэнк Синатра и Каунт Бейси». В программе — самые популярные хиты знаменитого музыканта прошлого века. За дирижерским пультом находится Аркадий Олейников.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

Молодежный театр Ростова в пятницу, 24 апреля в 19:00 покажет спектакль «Зойкина квартира». Действие пьесы разворачивается в Москве в 1920-х годах, во времена НЭПа. Тридцатипятилетняя Зоя открывает в своей квартире швейную мастерскую, под прикрытием которой устраивается дом свиданий. Зоя надеется заработать деньги, чтобы уехать во Францию вместе со своим возлюбленным Павлом Обольяниновым, бывшим дворянином.

Пьеса была написана в конце 1925 года для театра имени Вахтангова, который предложил Булгакову написать комедию для постановки на сцене театра. Сам писатель определил жанр пьесы как трагическую буффонаду.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (18+)

В музыкальном театре Ростова в субботу и в воскресенье в 18:00 покажут балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева в постановке главного балетмейстера театра Ивана Кузнецова. «Новая интерпретация красивой и драматической музыки Сергея Прокофьева перенесет зрителей в удивительный мир, где справедливость обязательно восторжествует, а добро будет вознаграждено. Волшебство музыки и танца, великолепные декорации и костюмы, атмосфера настоящего чуда — балет „Золушка“ заинтересует не только маленьких любителей классической музыки, но и взрослых»,— обещают организаторы представления.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

Театр «Линии» в воскресенье, 26 апреля в 12:00 покажет спектакль «Андерсен. Зима». В постановке для детей и взрослых по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена переплетаются живая игра актеров, кукольные сцены, музыкальные паузы и элементы интерактивного общения со зрителем.

Стоимость билетов — 1300 руб. (6+)

Что смотреть в кино

В ростовских кинотеатрах в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — российский фильм «Коммерсант». Актер Александр Петров и музыкант Хаски сыграли в драме о банкире, который пытается выжить в тюрьме в 1990-е. Сценарий написан по биографической книге Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».

Стоимость билетов — от 340 руб. (18+)

Еще одна премьера этой недели — американская кинолента «Запретный плод». Это комедийный хоррор про подружек-ведьм, снятый по пьесе Лили Хотон «От женщины — начало греха, и через нее все мы умираем». Посмотреть фильм можно в кинотеатрах «Большой» и «Киномакс IMAX».

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)

В кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» в пятницу в 20:25 покажут один из главных фильмов 1960-х «Персона». Главная героиня экзистенциальной драмы Ингмара Бергмана, знаменитая актриса, внезапно перестает разговаривать. Никто не понимает, что с ней происходит, и психиатр отправляет ее с сиделкой на море. Актриса молчит и слушает, сиделка постоянно разговаривает, а границы между личностями двух женщин постепенно размываются.

Стоимость билетов — 550 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

25 апреля в 19:00 в отеле Mercure пройдет лекция «Антон Чехов. Феномен вне времени». Лекцию прочитает Олег Панаэтов — кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ, автор курсов по истории культуры и мировой литературы. «Лекция будет полезна всем, кто хочет узнать, какие гениальные художественные открытия принадлежат Чехову и понять, в чем заключается загадка его актуальности вне времени», — говорится в описании мероприятия. Предварительное бронирование мест на мероприятие обязательно.

Стоимость билетов – 1700 руб. (12+)

25 апреля в 14:30 на стадионе «Ростов-Арена» футбольный клуб «Ростов» сыграет против «Оренбурга» в матче РПЛ. Сейчас «Ростов» находится на десятой строчке турнирной таблицы, «Оренбург» — на одиннадцатом.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

26 апреля во Дворце спорта состоится ледовое шоу «Снежная королева». Программа Московского цирка Никулина расскажет историю Герды — маленькой девочки, которая отправилась на поиски своего лучшего друга Кая, похищенного Снежной Королевой. В цирковом ледовом шоу участвуют 30 артистов — акробаты, жонглеры, эквилибристы, вольтижеры и воздушные гимнастки. Дети до семи лет могут посмотреть представление бесплатно.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (0+)

