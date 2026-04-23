Министра нацелили на Москву

Ушедшего в отставку после скандала с массовым убоем скота вице-премьера — министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова 1 мая сменит Андрей Михайлов, который последние шесть лет возглавлял Новосибирский район. Его кандидатура сегодня была единогласно одобрена региональным парламентом. От нового министра депутаты в первую очередь ждут эффективной помощи селам, пострадавшим от пастереллеза, а также «восстановления отношений» с профильным ведомством в Москве. Во всяком случае, сами они рассчитывают, что с новым главой ведомства им будет взаимодействовать проще, чем с его предшественником.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ На министерском посту Андрей Михайлов намерен реже бывать в кабинете

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил заместителем председателя правительства — министром сельского хозяйства региона Андрея Михайлова. Его кандидатура сегодня была единогласно одобрена законодательным собранием. Буквально часом ранее депутаты изменили процедуру утверждения главы минсельхоза — теперь кадровый выбор главы региона на эту должность требует согласования парламента.

Андрею Михайлову — 53 года. Он окончил Новосибирский аграрный университет (специальность «механизация сельского хозяйства») и Новосибирскую академию экономики и управления (специальность «финансы и кредит»), а затем прошел переподготовку в Сибирской академии госслужбы по программе «юриспруденция». В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1994-го по 2006 год Андрей Михайлов работал налоговым инспектором. В последующем занимал должности начальника управления имущества и земельных отношений администрации Искитима, первого вице-мэра Бердска, заместителя министра ЖКХ Новосибирской области. В мае 2020 года назначен главой Новосибирского района.

Представляя заксобранию будущего главу минсельхоза, господин Травников отметил большой управленческий опыт, который чиновник приобрел «в органах власти и трех муниципалитетах нашего региона, в том числе в последние годы в качестве главы Новосибирского района».

Андрей Михайлов приступит к обязанностям министра 1 мая. В этой должности он сменит Андрея Шинделова, о предстоящей отставке которого губернатор объявил в минувший понедельник. Поводом для кадрового решения стали «накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы». Главные из них — провалы в части профилактики болезней скота, приведшие к вспышкам пастереллеза, и, как следствие, массовому изъятию домашнего скота у селян и его забою в марте этого года, а также неоперативность доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей.

Несмотря на то, что очаги пастереллеза были выявлены в Омской и Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, именно Новосибирская область в федеральной новостной повестке прочно ассоциируется с массовым убоем скота, а значит, и с неэффективностью местных властей. В пяти районах региона был введен карантин, а затем и режим ЧС. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал принятые областным правительством меры недостаточно своевременными и полными. Региональное правительство выделило около 200 млн руб. на выплаты в связи с изъятием скота и пообещало селянам компенсировать до половины затрат на приобретение молодняка.

Неудивительно, что депутатский корпус ждет от нового министра оказания эффективной помощи селянам, пострадавшим от изъятия скота. Так, руководитель фракции КПРФ Роман Яковлев призвал господина Михайлова предоставить компенсацию всем аграриям, лишившимся скота, восстановить утраченное поголовье в полном объеме, разработать программу развития инфраструктуры и производств в пострадавших селах.

«Эти села нуждаются в особой поддержке уже сегодня, так как в противном случае в недалеком будущем они могут быть ликвидированы, как масса других»,— считает он.

Главу комитета заксобрания по аграрной политике Дениса Субботина не смущает, что у Андрея Михайлова нет аграрного опыта. «Не думаю, что отсутствие опыта напрямую на земле — каким-нибудь директором сельхозпредприятия — большой недостаток для министра. Главное, чтобы он понимал, как сельское хозяйство устроено. А он понимает. Думаю, что с его приходом мы сможем восстановить отношения с федеральным министерством. Чтобы, по крайней мере, мы не были последними в рейтингах по доведению средств господдержки»,— заключил депутат в разговоре с «Ъ».

В свою очередь, спикер областного парламента Андрей Шимкив ожидает, что с новым министром депутатский корпус сработается лучше, чем с его предшественником: «Человек работал в самых больших районах и городах Новосибирской области. Имеет колоссальный управленческий опыт. Мы все его хорошо знаем, поэтому нам будет проще работать с ним. А фронт работы — огромный».

По словам Андрея Михайлова, он нацелен на налаживание взаимодействия с Москвой. В середине мая он планирует представить план по изменению работы минсельхоза региона и принять кадровые решения. «Нам необходимо в крайне короткий промежуток времени поменять ситуацию по развитию сельских территорий.

Меньше надо сидеть в кабинетах, нужно больше ориентироваться на те проблемы, которые есть на местах»,— заявил он журналистам по итогам процедуры согласования на должность.

По мнению политолога Алексея Мазура, Андрей Михайлов может оказаться вполне эффективным министром. «Он не мог столько лет быть главой Новосибирского района, не находясь в конструктивных рабочих отношениях со всеми группами влияния. А все группы влияния хорошо представлены в заксобрании, которое сегодня поддержало его кандидатуру. Новосибирский район — такое место, где пересекается очень много интересов, начиная от земельных и кончая инфраструктурными проектами»,— считает он.

Михаил Кичанов