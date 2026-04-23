Суд на Урале приговорил виновницу аварии с тремя погибшими к 8 годам колонии

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил жительнице Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) Полине Пилецкой 8 лет лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, она признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Авария произошла 12 июля 2025 года на 147-м километре трассы Екатеринбург — Серов. В промежутке с 04:40 до 05:00 Полина Пилецкая, не имея права управления транспортным средством соответствующей категории, находилась за рулем Subaru Forester. При обгоне она выехала на полосу встречного движения через сплошную линию разметки и столкнулась с автомобилем LADA Granta.

В результате ДТП погибли три пассажира «Лады». Отец водителя Subaru, находившийся в автомобиле, получил тяжелые травмы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Полина Бабинцева