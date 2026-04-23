Команда «Тольяттиазота» по баскетболу — призер чемпионата Приволжского федерального округа

Сборная «Тольяттиазота» стала бронзовым призером чемпионата Приволжского федерального округа по баскетболу среди мужских команд. Финальный этап соревнований прошел в Саранске.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В статусе лидеров чемпионата города Тольятти баскетболисты провели насыщенный сезон, который длился с декабря 2025 по апрель 2026 года. Серия из 11 круговых матчей привела команду Компании в финал.

В решающих играх округа «ТОАЗ» встретился с одним из сильнейших соперников — сборной «Динамо М» из Уфы, которая входит в структуру профессионального клуба баскетболистов. С первых минут матча представители Компании навязали свой темп, продемонстрировав высокую результативность. Игра закончилась уверенной победой «Тольяттиазота» со счетом 110:94.

Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО «ТОАЗ»:

Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни среди сотрудников остаются приоритетными направлениями социальной политики «Тольяттиазота». Этот успех на уровне Приволжского федерального округа — закономерный результат той системной работы, которую мы ведем внутри Компании. Наши сотрудники в очередной раз доказали, что умеют проявлять характер не только на производстве, но и на спортивной площадке. Мы гордимся тем, что сборная «Тольяттиазота» достойно представила город и предприятие, показав зрелищный и качественный баскетбол.