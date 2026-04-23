В Татарстане для учителей татарского языка введут выплаты по 115 тысяч рублей

В Татарстане планируют изменить формат поддержки учителей родного (татарского) языка и литературы — вместо грантов им будут выплачивать денежное поощрение в размере 115 тыс. руб. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Выплаты будут предоставляться педагогам за подготовку призеров и победителей республиканских и международных олимпиад по татарскому языку и литературе.

Ежегодно поощрения смогут получать 13 человек на конкурсной основе. Средства на эти цели уже предусмотрены в бюджете Татарстана на 2026 год.

