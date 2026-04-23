НОВИКОМ развивает инструментарий для снижения рисков

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) поделился опытом управления риском банковской концентрации - вероятностью потерь из-за чрезмерной сосредоточенности операций на отдельных клиентах, отраслях или регионах. На III Российском риск-форуме представитель банка рассказала об инструментах, позволяющих НОВИКОМу снижать риски, наращивать диверсифицированный портфель и усиливать позиции на рынке.

НОВИКОМ проводит взвешенную риск-политику, тщательно оценивает и минимизирует риски, включая отраслевые и международные. При масштабировании банковского бизнеса главным вызовом становится баланс между ростом и качеством кредитного портфеля.

Особое внимание банк уделяет оценке риска концентрации. Для его снижения НОВИКОМ активно использует инструменты действующего банковского регулирования, включая гарантии и поручительства институтов развития. Помимо этого, банк применяет новые методы, например, соглашения о финансировании участия в кредите (СФУК). В 2025 году НОВИКОМ реализовал ряд сделок на основе таких соглашений, выступая как в роли финансирующего кредитора, так и внешнего участника.

«Без управления риском концентрации сейчас невозможно представить риск-менеджмент в банковской сфере. Развитие инструментария по снижению такого риска расширяет пространство для кредитования, позволяет банку наращивать и диверсифицировать портфель во всех отраслях экономики», - отметила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева.

Выступая на III Российском риск-форуме, спикер подчеркнула, что НОВИКОМ действует на опережение и внедряет передовые подходы к управлению рисками с учетом изменений регуляторных требований.

Для расширения практики внедрения инструментов управления рисками эксперт выдвинула инициативы по совершенствованию СФУК. В частности, представитель банка предложила унифицировать перечень документов, выделить специальные нормы регулирования резервов и оценки кредитного риска с учетом особенностей документа.

НОВИКОМ более 30 лет работает на рынке и входит в ТОП-15 крупнейших банков страны по размеру активов. В рамках текущей модели развития сформирован мультиотраслевой кредитный портфель, представленный заемщиками из различных сфер экономики – от высокотехнологичной промышленности до ритейла, маркетплейсов, транспортных и ИТ-компаний. Цель банка согласно новой стратегии до 2036 года – продолжить развиваться как универсальная кредитная организация и войти в десятку крупнейших банков страны.

На III Российском риск-форуме представители финансовых институтов, инфраструктурных и ИТ-компаний обсудили наиболее актуальные вопросы, стоящие перед риск-менеджментом в новых условиях, а также управление технологическими и киберрисками. Мероприятие состоялось под эгидой Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

