Путин высказался за ограничение интернета для предотвращения терактов
В случае террористической угрозы в приоритете остается безопасность людей, сказал президент Владимир Путин, рассуждая об ограничении работы интернета. Во время предотвращения терактов широкое информирование об ограничениях может нанести ущерб оперативной работе, добавил он.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Преступники же тоже все слышат, все видят. Если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое поведение и преступные планы»,— указал глава государства на совещании с членами правительства.
При этом, пояснил Владимир Путин, хотя бы по результатам работы оперативных служб необходимо сообщать гражданам о произошедшем. Для поиска оптимального решения, убежден президент, следует наладить координацию между правоохранительными органами и «гражданскими властными структурами».
«Мы рассчитываем, что сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, высокий профессионализм и учитывать жизненно важные интересы граждан страны»,— уточнил господин Путин.
По словам президента, нужно проработать механизм «бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов». Он напомнил, что позвонить в экстренные службы можно, даже если у абонента нет денег на счете. Эту практику, подчеркнул Владимир Путин, важно распространить на сервисы, доступные только через мобильный интернет. «Действие портала Госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений»,— отметил глава государства.
Масштабные отключения интернета возникают в российских регионах во время действия режима беспилотной опасности. Главы некоторых областей заранее информируют жителей о возможных сбоях. В период отключения интернета остаются доступны сервисы из белого списка Минцифры, куда на данный момент включены более 500 площадок, в том числе приложения банков, маркетплейсы, некоторые СМИ.