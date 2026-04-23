Путин высказался за ограничение интернета для предотвращения терактов

В случае террористической угрозы в приоритете остается безопасность людей, сказал президент Владимир Путин, рассуждая об ограничении работы интернета. Во время предотвращения терактов широкое информирование об ограничениях может нанести ущерб оперативной работе, добавил он.

«Преступники же тоже все слышат, все видят. Если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое поведение и преступные планы»,— указал глава государства на совещании с членами правительства.

При этом, пояснил Владимир Путин, хотя бы по результатам работы оперативных служб необходимо сообщать гражданам о произошедшем. Для поиска оптимального решения, убежден президент, следует наладить координацию между правоохранительными органами и «гражданскими властными структурами».

«Мы рассчитываем, что сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, высокий профессионализм и учитывать жизненно важные интересы граждан страны»,— уточнил господин Путин.

По словам президента, нужно проработать механизм «бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов». Он напомнил, что позвонить в экстренные службы можно, даже если у абонента нет денег на счете. Эту практику, подчеркнул Владимир Путин, важно распространить на сервисы, доступные только через мобильный интернет. «Действие портала Госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений»,— отметил глава государства.

Масштабные отключения интернета возникают в российских регионах во время действия режима беспилотной опасности. Главы некоторых областей заранее информируют жителей о возможных сбоях. В период отключения интернета остаются доступны сервисы из белого списка Минцифры, куда на данный момент включены более 500 площадок, в том числе приложения банков, маркетплейсы, некоторые СМИ.