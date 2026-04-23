Вечные огни в Удмуртии начали подготавливать ко Дню победы

В Удмуртии начались работы по техобслуживанию Вечных огней и Огней памяти на мемориалах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ижевского отделения «Газпрома».

Всего компания обслуживает 39 Вечных огней, 15 из них горят круглосуточно. Работы проведены на мемориалах в Сарапуле, Глазове, Можге, в селе Завьялово, в поселках Игра, Кез и Яр. В Ижевске техобслуживание Вечного огня пройдет 24 апреля.

«В Ижевске и Глазове Вечные огни зажгли от частицы пламени, взятой у могилы Неизвестного солдата в Москве. Поэтому, прежде чем приступить к обслуживанию этих мемориалов, мы переносим огонь в специальные лампады»,— отметил гендиректор компаний «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин.

Завершить техническое обслуживание мемориалов в республике планируется к 27 апреля.