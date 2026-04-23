Страх и крипта во Франции

Больше 40 владельцев криптовалюты похитили во Франции с начала года. Полиция сообщает о резком росте таких случаев: заявления поступают практически каждые три дня, пишет CoinDesk. Причем преступники действуют все более дерзко, почти не скрываясь.

В последний раз это произошло 20 апреля в регионе Бретань. Двое вооруженных мужчин ворвались в жилой дом и взяли в заложники пять человек: двоих маленьких детей, их мать и бабушку с дедушкой. Самого главы семейства, который связан с криптовалютами, дома не было. Добычей бандитов стал криптокошелек, на котором хранятся около €700 тыс., сообщила местная пресса. В этом случае заложники не пострадали, но многих похитители искалечили, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова:

«Речь не только про похищения и удерживание в заложниках, но и, например, про обычные ограбления квартир и домов владельцев цифровых кошельков. Доходит даже до достаточно кровавых способов шантажа, в том числе с отрезанными пальцами и так далее. Чаще всего такие атаки связаны с людьми, крупные активы которых публично видны, либо инвесторами, имеющими публичные профили, например, в социальных сетях, в которых демонстрируется богатство, криптоуспех. Такие люди порой пытаются как-то продать свои знания на рынке, создать себе публичный образ или участвуют в каких-то криптосообществах или мероприятиях.

Франция, в принципе, неслучайно оказалась таким полем для действий. Здесь очень много различных структур и криптоинвесторов, которые достаточно хорошо развивают свой бизнес. Вообще публичное криптосообщество очень сильно. Здесь работают и крупные компании вроде Ledger, много разных стартапов. В стране также случились несколько инцидентов с утечками данных, в том числе адресов, и, видимо, этим злоумышленники воспользовались. Речь идет и о налоговой информации, которая могла побудить их перейти к так называемой физической атаке».

Похищения людей из-за цифровых кошельков в Западной Европе стали массовыми еще в прошлом году. Случаи фиксировали в Испании, Бельгии и других странах. Но до сих пор полиция так и не нашла способ защитить инвесторов. Держатели криптовалюты остаются уязвимыми перед нападениями и должны позаботится о своей безопасности самостоятельно, считает начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев:

«Франция в данном случае заметный пример, но проблема носит международный характер.

Публичный статус крупного держателя таких активов, следы в соцсетях, утечки данных с криптобирж — все это позволяет злоумышленникам вычислять жертв. Что желательно делать? Во-первых, создавать мультиподписные кошельки, где трансакция фиксируется несколькими подписями. Кроме того, это установление суточных лимитов на вывод, хранение основной суммы на "холодных" кошельках без ежедневного доступа и, конечно, осторожность в разглашении информации о своих активах.

Некоторые инвесторы также используют схему распределения средств по разным кошелькам с разным уровнем доступа. Это, кстати, тоже важно. Правительство Франции открыто признало проблему на публичных мероприятиях. Судя по всему, после этого нас ждет усиление регулирования или рекомендации для бирж по защите данных клиентов.

Вообще, если вы держите криптовалюту на заметные суммы, то надо пересмотреть стратегию оповещения о своих активах в интернете, потому что любой анонимный профиль может быть деанонимизирован и опубличен через связь с биржей или внешние утечки. Вот это очень серьезный риск».

Из-за угрозы нападения многие криптоинвесторы стали нанимать телохранителей. Bloomberg ранее писал о кратном росте спроса на услуги личной охраны. Главе компании Coinbase, например, защита обошлась в $6 млн. Это больше, чем совокупные затраты на охранников для глав JPMorgan, Goldman Sachs и Nvidia.

Светлана Белова