В Екатеринбурге по обвинению во взятке арестовали экс-директора ХК «Спартаковец»

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 21 июня бывшего директора хоккейного клуба «Спартаковец» Владимира Каримова, сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ему предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

По версии следствия, Владимир Каримов получил от руководителя одной из организаций взятку в виде бесплатного пользования автомобилем премиум-класса за внеочередное предоставление права пользования ледовой ареной без внесения арендной платы.

«Спортивная школа учреждена Свердловской областью. Учреждение за плату предоставляет во временное пользование спортивные площадки, что является одним из его источников формирования имущества и финансовых средств»,— сообщили в пресс-службе судов региона.

Владимир Каримов возглавил хоккейную школу «Спартаковец» в 2009 году. Недавно он стал генеральным директором ВХЛ «Южный Урал».

Артем Путилов