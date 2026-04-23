БК «Уралмаш» разгромил «Автодор» и вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ

В среду, 22 апреля, в Екатеринбурге БК «Уралмаш» в заключительном туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу разгромил саратовский «Автодор». Матч проходил во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» и завершился со счетом 86:54.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Цивилева Фото: Анастасия Цивилева

Первая четверть сразу осталась за «Уралмашем» — 23:12. Во втором отрезке «Автодор» попытался зацепиться за игру, выиграв десятиминутку (14:13), однако к большому перерыву преимущество екатеринбуржцев составляло уже 10 очков. Третья и четвертая четверти превратились в формальность: хозяева последовательно наращивали отрыв, а гости, лишенные глубины скамейки, физически «посыпались». В итоге разрыв составил 32 очка.

«В Екатеринбург мы приехали в крайне усеченном составе. "Уралмаш" — очень атлетичная команда с широким составом. Когда мы устали, стало трудно отвечать на их физику, мы просели в подборах и проценте реализации»,— подвел итоги матча главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш.

Разыгрывающий «Автодора» Григорий Мотовилов набрал 24 очка — почти половину всех баллов команды. У «Уралмаша» по 15 очков набрали Тайрэлл Нэльсон и Иван Пынько.

БК «Уралмаш» занял шестое место, которое гарантирует выход в плей-офф. В четвертьфинальной серии, которая стартует 26 апреля, уральскую команду ждет «Зенит» (Санкт-Петербург). Первая и вторая игры пройдут в Санкт-Петербурге. Третья и, если потребуется, четвертая встречи состоятся 2 и 4 мая в Екатеринбурге.

Анастасия Цивилева