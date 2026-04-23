В Архангельске продлили арест подозреваемому в покушении на убийство индийцев

Архангельский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей 32-летнего Дмитрия Волкова, подозреваемого в покушении на убийство двух индийских студентов. Мужчина пробудет в СИЗО до 4 июня, пишет ТАСС.

По версии следствия, в ночь на 7 апреля нетрезвому Волкову помешал шум из кафе «Кулинария» на улице Гагарина, где отдыхали студенты-медики из Индии. Он взял нож и нанес одному потерпевшему удар в грудь, второму — два удара в грудь и живот. Оба выжили благодаря своевременной медпомощи. Подозреваемый скрылся, но позже был задержан. Суд счел, что на свободе он может скрыться или помешать следствию.

Кирилл Конторщиков