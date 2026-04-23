Бизнесменов из Курганской области подозревают в хищении 60 млн рублей

СУ СКР по Курганской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении двух местных жителей. Фигурантов подозревают в хищении 60 млн руб., в том числе 40 млн руб. — у банка, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2024 году индивидуальный предприниматель и директор компании, занимающейся торговлей топливом, получили у банка 40 млн руб. на развитие бизнеса. При заключении договора сообщники выступили друг у друга поручителями. Нарушив условия контракта, они вывели деньги со счетов организаций и использовали их в личных целях. Кроме того, подельники не выплачивали кредит. По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного банку и инвестиционному агентству Курганской области, составляет 60 млн руб.

Сообщников задержали сотрудники УФСБ России по региону 22 апреля. По местам жительства и работы фигурантов, а также их родственников прошли обыски. Были изъяты телефоны, флешки, банковские карты и денежные средства, печати и документы. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Виталина Ярховска