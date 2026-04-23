Житель Казани до смерти избил пенсионерку

В Казани 29-летний местный житель до смерти избил 84-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Инцидент произошел 20 апреля в квартире на улице Амирхана. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения из неприязни избил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.

Анна Кайдалова