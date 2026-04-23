В Великобритании диагностировано рекордное число онкологических заболеваний

Ежегодно в Великобритании рак диагностируется более чем у 403 тыс. человек, сообщает The Guardian со ссылкой на данные благотворительной организации Cancer Research UK. Согласно отчету, число случаев заболевания стало рекордным: каждые 80 секунд диагноз ставится у одного человека.

Заболеваемость выросла до 620 случаев на 100 тыс. человек с 610 случаев на 100 тыс. еще десять лет назад. Доля случаев, диагностированных на ранней стадии, изменилась незначительно, увеличившись с 54% до 55%.

Рекордное число диагностированных больных связано с несколькими факторами:

Одна из причин — расширение программ массового скрининга по всей стране, что позволяет выявлять заболевание у большего числа людей, чем раньше.

Еще одна причина — старение людей и увеличение общей численности населения. Эксперты отмечают, что с возрастом риск онкологического заболевания повышается.

Наконец, рост связан и с предотвратимыми причинами, такими как ожирение и потребление табака. На курение по-прежнему приходится около 57,7 тыс. случаев заболевания раком в Великобритании в год.

Елизавета Труфанова