В Бугуруслане обвиняемых в вымогательстве денег у участника СВО заключили под стражу

В Бугуруслане суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому по п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия, ночью 20 апреля обвиняемые «применили насилие и угрожали ножом участнику СВО, требуя от него передачи 120 тыс. руб.». Потерпевший перевел деньги на банковский счет обвиняемого.

В надзорном ведомстве сообщают, что второй фигурант уголовного дела о вымогательстве денежных средств у участника СВО тоже заключен под стражу.

