Половина работающих мужчин в Ижевске готовы уйти в декрет
51% работников—мужчин в Ижевске готовы уйти в декретный отпуск вместо своей жены. Это следует из опроса сервиса SuperJob.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
32% опрошенных заявили, что в случае необходимости готовы полностью взять на себя уход за ребенком, еще 19% опрошенных рассматривают такую возможность. Однозначно откажутся или скорее откажутся от декретного отпуска 49% респондентов.
15% работодателей в столице Удмуртии рассказали, что в их компании были случаи ухода сотрудников—мужчин в декрет. Опрос проводился в марте—апреле.