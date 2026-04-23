Половина работающих мужчин в Ижевске готовы уйти в декрет

51% работников—мужчин в Ижевске готовы уйти в декретный отпуск вместо своей жены. Это следует из опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

32% опрошенных заявили, что в случае необходимости готовы полностью взять на себя уход за ребенком, еще 19% опрошенных рассматривают такую возможность. Однозначно откажутся или скорее откажутся от декретного отпуска 49% респондентов.

15% работодателей в столице Удмуртии рассказали, что в их компании были случаи ухода сотрудников—мужчин в декрет. Опрос проводился в марте—апреле.