В Подмосковье запретили продажу горючего несовершеннолетним

Московская областная дума приняла закон о запрете продажи бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов несовершеннолетним в регионе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Закон был принят по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». «Это необходимый шаг для наведения порядка на дорогах и, самое главное, для защиты наших жителей»,— сказал председатель Мособлдумы Игорь Баранцев.

Исключение в законе — подростки с водительским удостоверением (с 16 лет в России можно получить права на управление легкими мотоциклами и мопедами). Сотрудник АЗС, согласно закону, обязан проверять документы у покупателей, а в случае сомнений (при отсутствии документов) — отказывать в покупке.

Законы, ограничивающие продажу топлива гражданам до 18 лет, приняли уже в нескольких регионах России. Среди них — Татарстан, Чувашия, Башкирия, а также Пензенская, Кемеровская и Вологодская области. В Забайкальском крае запрет вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Инициативу также поддержало правительство Ростовской области.