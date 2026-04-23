Монтажники стали самыми «дорогими» специалистами на вахте в Челябинской области

В первом квартале 2026 года самыми высокооплачиваемыми специалистами при вахтовом методе работы в Челябинской области стали монтажники. В среднем за выезд им предлагали 217,6 тыс. руб. (+20% к аналогичному периоду прошлого года), сообщает «Авито Работа».

На втором месте в рейтинге по величине жалованья расположились электрики. Они могли получать около 208,4 тыс. руб. за вахту (+51% к первому кварталу 2025 года). Замыкают тройку лидеров автослесари. Их среднее зарплатное предложение в первые три месяца 2026 года составляло 208,1 тыс. руб. (+41%).

