Верховный суд подтвердил увольнение ставропольской судьи Татьяны Моргуновой
Верховный суд России оставил в силе решение о досрочном прекращении полномочий судьи Советского районного суда Ставропольского края Татьяны Моргуновой. Она публично раскритиковала председателя суда во время заседания, что сочли грубым нарушением этики, пишет РАПСИ.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Татьяна Моргунова выступила перед участниками процесса и выразила свое мнение о работе главы суда. Она позже извинилась, объяснив вспышку длительной травлей, но квалификационная коллегия судей Ставропольского края увидела в ее действиях грубое нарушение прав сторон. Коллегия прекратила ее полномочия 24 января 2025 года и лишила шестого квалификационного класса.
Судья Моргунова вынесла приговор по тому делу, который апелляция признала законным, но изменила меру наказания. Она подала ходатайство о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и добилась восстановления в должности. Ей вернули все социальные гарантии и начислили компенсацию за период отсутствия.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России отменила это восстановление в феврале 2026 года. Моргунова обжаловала решение в Верховном суде, утверждая, что Судебный департамент не имел права вмешиваться в дела судейского сообщества. Она также ссылалась на госпитализацию, помешавшую ей участвовать в заседании ВККС.
ВС РФ отклонил жалобу 22 апреля 2026 года, подтвердив законность действий ВККС. Судья огласил: «В удовлетворении жалобы Моргуновой отказать». Представители коллегии отметили отсутствие доказательств госпитализации на момент заседания и полное соответствие процедуры полномочиям.
Судебный департамент Ставропольского края подал иск о взыскании с экс-судьи более 1 млн руб. Сумма покрывает излишне выплаченное вознаграждение и компенсации с момента восстановления до отмены решения. Суд рассмотрит иск в ближайшее время.
Инцидент с публичными высказываниями Моргуновой подтвердили документы и видеозаписи. Комиссия по проверке, созданная по статье 22 закона об органах судейского сообщества, выявила нарушения в ее служебной деятельности еще 11 декабря 2024 года. Поведение судьи подорвало доверие к судебной власти, заключила коллегия.