Верховный суд подтвердил увольнение ставропольской судьи Татьяны Моргуновой

Верховный суд России оставил в силе решение о досрочном прекращении полномочий судьи Советского районного суда Ставропольского края Татьяны Моргуновой. Она публично раскритиковала председателя суда во время заседания, что сочли грубым нарушением этики, пишет РАПСИ.

Татьяна Моргунова выступила перед участниками процесса и выразила свое мнение о работе главы суда. Она позже извинилась, объяснив вспышку длительной травлей, но квалификационная коллегия судей Ставропольского края увидела в ее действиях грубое нарушение прав сторон. Коллегия прекратила ее полномочия 24 января 2025 года и лишила шестого квалификационного класса.

Судья Моргунова вынесла приговор по тому делу, который апелляция признала законным, но изменила меру наказания. Она подала ходатайство о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и добилась восстановления в должности. Ей вернули все социальные гарантии и начислили компенсацию за период отсутствия.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России отменила это восстановление в феврале 2026 года. Моргунова обжаловала решение в Верховном суде, утверждая, что Судебный департамент не имел права вмешиваться в дела судейского сообщества. Она также ссылалась на госпитализацию, помешавшую ей участвовать в заседании ВККС.

ВС РФ отклонил жалобу 22 апреля 2026 года, подтвердив законность действий ВККС. Судья огласил: «В удовлетворении жалобы Моргуновой отказать». Представители коллегии отметили отсутствие доказательств госпитализации на момент заседания и полное соответствие процедуры полномочиям.

Судебный департамент Ставропольского края подал иск о взыскании с экс-судьи более 1 млн руб. Сумма покрывает излишне выплаченное вознаграждение и компенсации с момента восстановления до отмены решения. Суд рассмотрит иск в ближайшее время.

Инцидент с публичными высказываниями Моргуновой подтвердили документы и видеозаписи. Комиссия по проверке, созданная по статье 22 закона об органах судейского сообщества, выявила нарушения в ее служебной деятельности еще 11 декабря 2024 года. Поведение судьи подорвало доверие к судебной власти, заключила коллегия.

Станислав Маслаков