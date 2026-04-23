Глава СКР потребовал возбудить дело из-за бродячих собак в Железноводске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в городе Железноводске Ставропольского края. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

В СМИ появилась информация о том, что на протяжении длительного времени рядом с жилыми домами и учебными заведениями в Железноводске находится большое количество животных, проявляющих агрессию к местным жителям. В апреле безнадзорные собаки напали на девятилетнего мальчика и мужчину. Несмотря на выявленные нарушения, меры по организации отлова не принимаются.

Следователи организовали проверку указанных обстоятельств. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Хоперская