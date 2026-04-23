В Татарстане планируют запустить обувную фабрику с участием итальянского дизайнера

В Татарстане планируют создать фабрику по производству обуви в партнерстве с итальянским дизайнером и основателем бренда Baldinini Джимми Балдинини. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Инвестором выступает компания ZRGroup. По предварительным оценкам, вложения составят 1 млрд руб. Реализация проекта может занять от одного до полутора лет.

Производство планируют разместить в Казани, в качестве одной из возможных площадок рассматривается Адмиралтейская слобода. Дополнительно филиал предприятия могут открыть в Арском районе.

На фабрике намерены выпускать как повседневную обувь, так и модели с элементами татарского орнамента и использованием казанского шва.

Анна Кайдалова