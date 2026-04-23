Александр Бречалов: Ижевск к 2028 году должен стать «Москвой на минималках»

Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу к 2027–2028 годам превратить Ижевск в «Москву на минималках» — с качественными дорогами, тротуарами, фасадами и современными общественными пространствами. Об этом он сообщил в интервью ОТР.

«Поставил задачу к 2027 году, максимум 2028-му, чтобы Ижевск стал этакой “Москвой на минималках”, чтобы люди понимали: "О, слушайте, у нас тут тоже круто: и дороги качественные, и тротуары"»,— заявил Александр Бречалов.

Он добавил, что в 2026 году в столице республики откроются обновленная набережная и парк «Березовая роща». Аналогичные работы по благоустройству ведутся в Воткинске, Сарапуле, Глазове и Можге. В Воткинске уже обустроена набережная, создана социальная и общественная инфраструктура.