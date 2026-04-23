В Челябинске закрывается котокафе «Котофей»

В Челябинске из-за смены собственника помещения котокафе «Котофей» прекращает работу с 19 мая. Об этом сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметили создатели котокафе Елизавета Казьмина и Алексей Егоров, переезд для воссоздания проекта сейчас невозможен по организационным и техническим причинам. Есть вероятность, что это получится в будущем. На данный момент руководство планирует найти дом для оставшихся котов — всего их 10, одного уже собираются забрать. До 18 мая включительно котокафе будет работать в обычном режиме.

«Пожалуйста, поддержите нас добрым словом, а не критикой и замечаниями. Если мы объявляем о такой новости, значит, это неизбежно. Мы прошли через много кризисов, сложностей, пережили пандемию и самоизоляцию. Но сейчас действительно наступил конец», — подчеркнули в обращении создатели организации.

Котокафе «Котофей» проработало в Челябинске почти 10 лет.

Виталина Ярховска