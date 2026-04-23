Setl Group получила более 21 млрд рублей кредитов на стройки в Петербурге и Ленобласти

Девелоперский холдинг Setl Group в 2026 году оформил пять соглашений с банками об открытии кредитных линий на общую сумму 21,6 млрд рублей. Об этом говорится в разделе «События после отчетной даты» консолидированной отчетности компании за 2025 год. Финансирование предоставлено Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Setl Group получила более 21 млрд рублей кредитов на реализацию проектов в Петербурге и Ленобласти

Setl Group получила более 21 млрд рублей кредитов на реализацию проектов в Петербурге и Ленобласти

В компании уточнили, что привлеченные средства, в частности, пойдут на возведение восьмой очереди малоэтажного жилого комплекса «Парадный ансамбль» на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга, двух очередей (15-й и 16-й) проекта «Город Звезд» в Новосаратовке Ленинградской области, а также первого этапа ЖК «Кроны и Волны» в поселке Горбатовка рядом с Зеленоградском.

Срок погашения кредитов установлен не позднее декабря 2032 года. При этом конкретные условия, включая процентные ставки, в отчете не раскрываются.

Setl Group объединяет ряд компаний, работающих в сфере девелопмента, генерального подряда, продажи строительных материалов, брокерских услуг на рынке жилой и коммерческой недвижимости, а также консалтинга и IT. Портфель холдинга включает проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.

Матвей Николаев