Главе СКР доложат о расследовании гибели жителя Башкирии на производстве

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту гибели работника на производстве.

В комментариях во «ВКонтакте» информационного центра СКР размещено заявление о несогласии с ходом расследования смерти мастера на производстве в Башкирии. В июле прошлого года работник ремонтировал резервуар в цеху вручную, так как работодатель не обеспечил его грузоподъемным оборудованием. В результате на пострадавшего упала металлическая конструкция. От полученных травм он скончался на месте.

Майя Иванова