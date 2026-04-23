Помещения в ТЦ «Юпитер» в Новосибирске выставили на торги за 166 млн рублей

Конкурсный управляющий новосибирского ООО «Трастинвест» Михаил Сливка объявил открытые торги по продаже имущества компании, находящегося в залоге у иностранной Khepri Finance Designated Activity Company (Дублин, Ирландия). На аукцион выставлены помещения общей площадью более 2 тыс. кв. м, расположенные на третьем этаже торгового центра «Юпитер». Начальная цена лота составляет 166 млн руб., заявки принимаются до 27 мая.

Дело о банкротстве ООО «Трастинвест» возбуждено в 2014 году, тогда же общество было признано несостоятельным. Как следует из материалов в картотеке арбитражных дел, в реестр требований кредиторов компании включена задолженность перед ООО «ВТК» в размере 148,9 млн руб. и Khepri Finance Designated Activity Company в сумме 142 млн руб.

ООО «Трастинвест» основано в Новосибирске в ноябре 2016 года в сфере грузовых автомобильных перевозок. Учредителями общества являются Андрей Максюта (60% доли), который также занимает должность председателя НРФСОО «Федерации кикбоксинга Новосибирской области», и Виталий Осипов (40%). По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка компании составила 85,3 млн руб., прибыль — 7,4 млн руб.

Лолита Белова