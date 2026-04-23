Статьи по делам

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 21 апреля приговорил бывшего редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова к пяти годам колонии общего режима за дачу взятки своему дяде-полицейскому Андрею Карпову, который взамен делился оперативными сводками. Как в регионах Уральского федерального округа ранее привлекали журналистов к уголовной ответственности — материал «Ъ-Урал».

Дело газеты «Д.С.П.»

В 2001 году в екатеринбургской газете «Д.С.П.» был опубликован ряд материалов, в которых говорилось о нетрадиционных отношениях между председателем правительства Свердловской области Алексеем Воробьевым и братьями-близнецами Сергеем и Константином Капчуками (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В одной из них рассказывалось, как Капчуки смогли приобрести на средства из областного бюджета квартиру в Москве.

В отношении главного редактора газеты «Д.С.П.» Яны Порубовой следователи прокуратуры возбудили уголовное дело о клевете (ст.129.1 УК РФ) и оскорблении (ст.130 УК РФ). В 2002 году Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил ей полтора года исправительных работ с удержанием 15% от месячного заработка. Она была амнистирована прямо в зале суда, но судимость за ней сохранилась.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В 2005 году в отношении братьев Капчуков было возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничеством (ч.3 ст.159 УК РФ) при приобретении в 1997 году служебной квартиры в Москве за 2 млрд неденоминированных рублей. В октябре 2006 года суд приговорил Константина Капчука к пяти годам и четырем месяцам заключения, его брат Сергей сбежал и был объявлен в розыск. В феврале 2007 года Константина Капчука амнистировали и освободили из-под стражи.

В 2009 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассматривая жалобу представителей газеты «Д.С.П.», признал власти РФ нарушившими десятую статью Европейской конвенции по правам человека, которой гарантируется свобода слова. Через год Яна Порубова была полностью реабилитирована президиумом Верховного суда РФ.

В мае 2019 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор вернувшемуся в Россию Сергею Капчуку, назначив ему два года условного срока. С учетом амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, он был освобожден от исполнения наказания.

За клевету — на поселение

Весной 2002 года Герман Галкин, будучи заместителем главного редактора газеты «Вечерний Челябинск» (входила в медиа-холдинг депутата Госдумы РФ Михаила Юревича) издал несколько номеров «Рабочей газеты». В нем обвинялись в злоупотреблениях действующий губернатор Челябинской области Петр Сумин и члены его команды. Говорилось о том, что они якобы имели связи с преступными группировками и якобы имели отношение к убийствам.

Тогда первый заместитель губернатора Андрей Косилов и вице-губернатор Константин Бочкарев подали заявление о защите чести и достоинства, обвинив журналиста Германа Галкина в распространении клеветы (ст.129 УК РФ). Один из тиражей издания (250 тыс. экземпляров) был арестован.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2003 году Калининский районный суд Челябинска признал Германа Галкина виновным в клевете и назначил ему один год колонии-поселения. Позже апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда приняла решение о смягчении приговора: срок в колонии-поселении Герману Галкину заменили на один год лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Муляж на рельсах

В 2007 году Среднеуральское УВД на транспорте (СУВДТ) возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») в отношении журналистки телеканала «41-Домашний» Татьяны Титовой, которую задержали при попытке подложить на рельсы железной дороги муляж взрывного устройства. Как пояснили на телеканале, она выполняла редакционное задание, проверяя бдительность жителей и силовиков.

В ходе расследования следствие решило не доводить уголовное дело до суда и переквалифицировать его в административное правонарушение по ч. 5 ст. 11. 1 КоАП РФ («Передвижение по железнодорожным путям в неустановленном месте»). Татьяне Титовой был назначен штраф в размере 100 руб.

Намеки на клевету

В 2010 году судья мирового участка №35 в Кургане оправдал собкора информационного агентства Ura.ru Екатерину Лазареву, которую обвиняли в клевете (ч.3 ст.129 УК РФ). Следствие безуспешно пыталось доказать, что она была автором опубликованного в апреле 2009 года на городском портале «Курган.ru» материала «Сирота курганская, или „Уберите елку — она уже вся осыпалась“». В тексте автор многозначительно намекал на признаки уголовных преступлений в действиях бывшего градоначальника Кургана Анатолия Ельчанинова, и высмеивал экс-мэра.

Анатолий Ельчанинов выступил инициатором возбуждения уголовного дела, настаивая, что материал написан именно Екатериной Лазаревой. Журналистка говорила о том, что текст скомпилирован из ее материалов на Ura.ru, при этом неизвестный автор добавил и собственные измышления.

«Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях», — сказал судья, вынося решение.

Разжигание ненависти к «милиционерам»

В 2010 году было возбуждено уголовное дело по статье «разжигание ненависти и социальной вражды» (ч.2 ст.282 УК РФ) в отношении 49-летнего главного редактора газеты «Вечерняя Тюмень» Владимира Ефимова.

Он обвинялся в разжигании вражды к социальной группе «милиционеры» из-за серии заметок «Органы разбушлатили» и «Органы разбушлатились» за подписью тюменского журналиста Рустама Фахретдинова. В них рассказывалось об акциях протеста против милицейского произвола в апреле 2008 года, в ходе которых местные «неформалы» были задержаны сотрудниками милиции. Журналист в публикациях называл силовиков нелицеприятными словами.

В 2012 году уголовное дело было прекращено из-за недостаточных доказательств прямого умысла у журналиста.

За смерть во сне

В 2013 году Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассмотрел по существу уголовное дело в отношении заместителя главного редактора информагентства «Интерфакс-Урал» Елены Глушковой. По версии следствия, поздним вечером 19 февраля 2012 года зарезала своего гражданского мужа — Михаила Смирнова, когда он спал. После осознания произошедшего, она сама вызвала скорую помощь, но было уже поздно.

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Сначала ей инкриминировали убийство (ч.1 ст.105 УК РФ), так как, следствие полагало, что преступление было совершено на почве неприязни. После почти годового расследование уголовное дело было переквалифицировано на другую статью — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.4 ст.111 УК РФ).

Елена Глушкова полностью признала вину, добавив, что лишь «хотела разбудить» гражданского мужа, поскольку он кричал во сне. На суде она не смогла вспомнить, как совершала преступление, сколько всего было ударов ножом. Родители убитого не были обижены на журналистку — в суде они говорили, что были рады тому, что они жили вместе. По рассказам свидетелей, Михаил Смирнов последний год нигде официально не работал, что, в частности, могло приводить к разногласиям.

Суд назначил Елене Глушковой четыре с половиной года колонии общего режима.

Амнистия за клевету на судей

В 2013 году было возбуждено уголовное дело по факту клеветы (ст.129 УК РФ) в отношении журналиста челябинской газеты «Аргументы недели» Владимира Филичкина. Поводом стал выпуск телепередачи «Человек и закон» в эфире «Первого канала», где рассказывалось о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина, а он сам обвинялся в связях с преступной группировкой «Калининская семья».

Выпуск вышел в эфир накануне рассмотрения Высшей квалификационной коллегией судей РФ кандидатуры Федора Вяткина на продление полномочий председателя областного суда. В итоге он не смог претендовать на новый срок. В сентябре 2013 года Останкинский райсуд Москвы признал информацию о Федоре Вяткине из сюжета программы «Человек и закон» недостоверной и обязал «Первый канал» опровергнуть распространенные порочащие сведения. Мосгорсуд подтвердил правоту суда первой инстанции.

Владимир Филичкин в телепередаче открыто подверг Федора Вяткина критике, поэтому и стал обвиняемым. В 2014 году он попал под президентскую амнистию, как участник боевых действий первой чеченской кампании. Под уголовное преследование он вновь попал в 2009 году, когда его оштрафовали на 300 тыс. руб. за клевету и ложный донос в отношении заместителя прокурора Челябинской области Алексея Ваганова. Кроме того, суд обязал его выплатить пострадавшему 100 тыс. руб. морального вреда.

Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ

Еще одним обвиняемым в деле о клевете на Федора Вяткина стал бывший первый вице-губернатор Челябинской области Олег Грачев. Следствие посчитало, что он причастен к изготовлению и последующему распространению клеветнических материалов в отношении судей региона, чтобы дискредитировать их статус в глазах общественности. Предполагалось, что к клевете его подстрекал губернатор Михаил Юревич. В декабре 2014 года уголовное дело в отношении Олега Грачева было закрыто из-за истечения срока давности.

Михаил Юревич является фигурантом уголовного дела по обвинениям в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 тс. 222 УК РФ). Следствие считает, что он на посту губернатора Челябинской области в 2010-2014 годах получил от представителей предприятий дорожной отрасли откаты на общую суммы более 3,2 млрд руб. Дело передано в Тверской районный суд Москвы. Михаил Юревич скрылся от следствия и находится в розыске.

Вымогательство на Ura

В январе 2014 года Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил основательнице и бывшему шеф-редактору агентства Ura.ru Аксане Пановой два года условно и штраф 300 тыс. руб. за вымогательство и принуждение к сделке.

По версии следствия, она вымогала 1 млн руб. (ст.163 УК РФ) у директора ЗАО «Бона» Константина Кремко за прекращение негативных публикаций. Следствие считало, что на протяжении 2006–2009 годов агентство Ura.ru обнародовало 42 негативных материала о бизнесмене и его семье, что критически повлияло на банкротство компании, а отец господина Кремко был вынужден уйти из регионального министерства промышленности (там он занимал пост главы отдела по науке).

Доказанным суд посчитал и второй эпизод с получением Ura.ru 3,6 млн руб. от телеканала «Областное телевидение» (ОТВ), который принадлежит свердловским властям. По версии следствия, Аксана Панова вымогала деньги у гендиректора ОТВ Антона Стуликова под угрозой распространения негативных сведений. Суд, признав факт угроз, не усмотрел в ее действиях вымогательства, так как все работы по информационному сопровождению телеканала со стороны информационного агентства выполнялись в полном объеме. Эпизод был переквалифицирован на менее тяжкую статью — понуждение к сделке (ст.179 УК РФ).

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Аксана Панова полностью отрицала вину. Апелляционная инстанция через несколько месяцев освободила Аксану Панову от дополнительного наказания в виде запрета на журналистскую деятельность в течение двух лет. Журналистка создала успешную интернет-газету Znak.com, которая закрылась в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО).

Компромат и порнография

В 2018 году был задержан Александр Устинов, которого считали основателем ряда политически ориентированных СМИ и Telegram-каналов (среди них: Rupolit.net, Ustav.net, Kompromatural.ru, «Устинов троллит», «ДИП губернатора»).

По данным силовиков, схема работы была следующей: против представителей политической или бизнес-элиты создавались компрометирующие материалы, которые активно продвигались на подконтрольных сайтах. Благодаря хорошей SEO-оптимизации клеветническая информация попадала в поисковые системы и якобы за ее удаление члены группировки запрашивали «отступные».

Среди пострадавших оказались сотрудники машиностроительного завода «Вентпром», Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, «Сима-ленда», ВТБ.

Александру Устинову вменили мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вымогательство (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), а также незаконное изготовление и распространение порнографии в интернете (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). В 2021 году Пресненский районный суд Москвы приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Американский шпион на Урале

Свердловский областной суд 19 июля 2024 года приговорил гражданина США, журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Он был задержан 29 марта 2023 года в ресторане «Буковски Гриль» в центре Екатеринбурга.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ФСБ полагает, что журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники. По версии ФСБ, незаконные действия господин Гершкович «совершал с соблюдением тщательных мер конспирации».

Эван Гершкович вину не признал. Впоследствии журналист вернулся в США в рамках большого обмена заключенными.

Карусель административных арестов

В 2025 году главный редактор интернет-издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников несколько раз подряд оказался под административном арестом по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской атрибутики).

1 марта прошлого года Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал его на 14 суток из-за публикации от 11 сентября 2021 года в его Telegram-канале изображения логотипа «Штабов Навального», деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во второй раз его арестовал 14 марта Ленинский райсуд Нижнего Тагила. Ему назначили еще 14 суток за пост 2021 года с изображением символики Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России).

Перед заседанием суда 28 марта, на котором ему могли назначить третий административный арест, Владислав Постников убежал от сотрудников полиции перед составлением протокола. Позже он сообщил, что остается в России.

Артем Путилов