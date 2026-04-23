Владимира Шинкарева похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Закрытый гроб опустили в землю под аплодисменты родных, друзей и близких художника. Похороны прошли на Смоленском кладбище, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

В последний путь художника проводили представители власти, культуры и медиа

Фото: Полина Пучкова

На церемонии прощания с советским и российским художником, писателем и одним из основателей творческой группы «Митьки» были представители власти, культуры и медиа. Среди пришедших — губернатор Магаданской области Сергей Носов, экс-глава Ростовской области Василий Голубев, а также деятели искусства и журналисты.

Владимир Шинкарев скончался 19 апреля 2026 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Кирилл Конторщиков