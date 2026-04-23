Новый этап развития NO ONE

Сеть NO ONE, одна из крупнейших в России в сегменте премиальной европейской обуви и аксессуаров, открыла новый бутик в торговом центре «Атриум». Это открытие продолжает серию значимых запусков в «Авиапарке», ГУМе, «Метрополисе» и «Океании» и стало частью стратегии по улучшению клиентского опыта и созданию комфортной сервисной среды. Самым масштабным проектом стал флагманский бутик в «Авиапарке» площадью 540 кв. м. Переоткрытие обновленных магазинов увеличило торговую площадь сети более чем на 15%.

Сеть также переходит к новому визуальному стилю, разработанному совместно с итальянским дизайн-бюро. Интерьеры выполнены в стиле софт-футуризма: строгие стальные конструкции сочетаются с более мягкими и фактурными материалами — акцентными коврами и мебелью из рогожки. Пространство организовано открыто и удобно, с продуманной планировкой и отдельными зонами для примерки одежды. Особое внимание уделено освещению: LED-подсветка на стеллажах позволяет видеть вещи без искажения цвета, а мягкий рассеянный свет в примерочных делает отражение в зеркале более естественным и приятным.

Обновленный формат бутиков подчеркивает переход к концепции total look: теперь клиент может собрать полный образ в одном месте — из обуви, аксессуаров и одежды. В ассортименте представлены такие европейские бренды, как Le Silla, Principe di Bologna, Premiata, A. P. C., Diesel, Iceberg, Parajumpers, Domrebel и многие другие. Расширение ассортимента стало важным этапом развития бизнес-модели сети в последние годы.