ММК получил чистый убыток 1,3 млрд рублей за первый квартал 2026 года

За первый квартал 2026 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и дочерние компании получили чистый убыток почти в 1,4 млрд руб. За тот же период 2025-го ММК показал чистую прибыль в 3,1 млрд руб., следует из отчетности организации.

Выручка группы ММК сократилась на 18,6% относительно первого квартала 2025 года — до 129 млрд руб. Причиной называют снижение объемов продаж и цен реализации на фоне «продолжающихся негативных тенденций» на российском рынке стали.

Выплавка чугуна выросла на 9,1% в связи с меньшим объемом капитальных ремонтов в доменном переделе. Производство стали снизилось на 4,9% из-за замедления деловой активности в России. Продажи металлопродукции сократились на 7,4% относительно, отражая неблагоприятные тенденции российского рынка стали. Реализация премиальной продукции снизилась на 10,3% в основном в связи со снижением продаж толстого листа стана 5000. Производство угольного концентрата сократилось на 1,6%.

