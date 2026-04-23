В Германии арестовали граждан Украины и Латвии по подозрению в шпионаже

В Германии двух граждан Украины и Латвии подозревают в шпионаже и планировании диверсий. Об этом пишет Die Zeit.

По информации издания, мужчин в возрасте 43 и 45 лет задержали 12 апреля в ходе плановой проверки автомобилей на трассе в районе Нойендеттельзау, недалеко от Нюрнберга. Иностранцы направлялись в сторону чешской границы. При осмотре их автомобиля полиция обнаружила «различные подозрительные предметы» — поддельные удостоверения личности, фотоаппараты, дрон, GPS-трекеры, рации и несколько мобильных телефонов.

Сейчас подозреваемые под стражей ожидают суда. Им официально инкриминируют шпионаж и изготовление поддельных документов.