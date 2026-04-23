Казахстан и Пермский край планируют нарастить промышленную кооперацию

Находящаяся с рабочим визитом в Казахстане делегация Прикамья во главе с губернатором Дмитрием Махониным провела переговоры с министром промышленности и строительства Казахстана Ерсайыном Нагаспаевым. На встрече обсуждались вопросы промышленной кооперации и внешнеторгового оборота между странами. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Пермский край по праву считается одним из сильнейших промышленных регионов России. У нас создается продукция, которая востребована не только в стране, но и далеко за ее пределами»,— отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Пермский край занимает 12-е место по развитию промышленности в России и 5-е место по объему экспортных поставок. В регионе производится 20% мирового титана и 90% — российского. Предприятия, разрабатывающие запасы калийно-магниевых солей на одном из крупнейших месторождений в мире — Верхнекамском — производят 90% удобрений внутри России и имеют долю 40% от мирового производства. Пермский край лидирует в России по выпуску продукции энергетического машиностроения, бумаги, бытовой химии, магния и метанола, нефтехимии и кабельной продукции.

«Казахстан для Прикамья — важный партнер, и эти отношения проверены временем,— подчеркнул Дмитрий Махонин.— Экономика республики сегодня активно развивается, и многие отрасли напрямую совпадают с компетенциями предприятий Прикамья». Казахстан является одним из основных партнеров Прикамья — по итогам 2025 года Республика заняла 5-е место по совокупному объему экспорта и импорта (6-е место в структуре экспорта и 3-е место по импорту). Пермский край поставляет в республику минеральные удобрения, кабельную продукцию, насосное оборудование и закупает в Казахстане химическую продукцию, азотно-фосфорные удобрения и продукцию машиностроения.

Дмитрий Махонин отметил стремительное развитие экономики Казахстана, особенно в тех отраслях, оборудование и технологии для которых производит промышленность Пермского края. Это продукция для нефтяной и газовой отраслей, химической и нефтехимической промышленности, горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, техника для сельского хозяйства и многое другое. В Прикамье выпускают качественную продукцию лесопромышленного комплекса и мелкотоннажную химию.

Делегация Прикамья также встретилась с заместителем министра энергетики Казахстана Санжаром Жаркешовым и обсудила вопросы взаимодействия в топливно-энергетической отрасли.

«Договорились, что уже летом этого года делегация Республики Казахстан посетит Пермский край. На месте покажем возможности наших предприятий, индустриальных площадок и научных центров. Продолжаем развивать промышленную кооперацию и создавать дополнительные возможности для экономики региона»,— написал на своих страницах в соцсетях по итогам переговоров Дмитрий Махонин.