Историка Роя Медведева похоронили на Лайковском кладбище

Прах публициста и историка Роя Медведева захоронили на Лайковском кладбище в Одинцове. Об этом «Ъ» сообщила его невестка Светлана Медведева.

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Рой Медведев умер 13 февраля на 101-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание с историком прошло 17 февраля в одинцовском морге. После прошла кремация.

Рой Медведев — брат-близнец биолога и писателя Жореса Медведева, который умер в 2018 году. Рой Медведев родился в 1925 году в Тифлисе (Тбилиси). В 1951 году окончил философский факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. Кандидат педагогических наук.

С 1958 по 1961 год занимал должности редактора и заместителя главного редактора учебно-педагогического государственного издательства РСФСР «Учпедгиз» (сейчас издательство «Просвещение»).

Первые книги Роя Медведева были опубликованы в США и Великобритании в начале 1970-х. С начала 1960-х годов занимался общественной деятельностью, издавал журнал «Политический дневник».

Господин Медведев — автор более 50 книг по истории советского общества и сталинизму, а также биографий политических деятелей, в том числе Владимира Путина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и других.

Мария Барановская