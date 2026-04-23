В Новосибирске арестован бизнесмен по делу о взятке топ-менеджеру завода «Росатома»

Суд заключил под стражу на два месяца учредителя ООО «ТД Халмек» Дмитрия Сухинина, который обвиняется в даче взятки должностному лицу Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, входит в структуру топливной компании «Росатома» — ТВЭЛ). Об этом сегодня сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда Новосибирска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам дела, которые приводит суд, бизнесмен в период с июля 2020-го по апрель 2022 года якобы передал взятку 950 тыс. руб. топ-менеджеру НЗХК, а полагалась она за ускорение сроков оплаты по договорам поставок сырья и его приемке. Предпринимателю вменяется ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц, в крупном размере).

В феврале по этому же делу судом был арестован Михаил Метелкин, директор бизнес-направления «Специальная химия» в АО «ТВЭЛ». О том, признали ли вину фигуранты расследования, пока не известно. В основу уголовного дела легли материалы УФСБ России по Новосибирской области.

НЗХК выпускает ядерное топливо для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Завод — единственный российский производитель металлического лития и его солей.

Илья Николаев