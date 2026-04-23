Суд арестовал главу красноярской турфирмы по делу о гибели туристов в Бурятии

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора красноярской компании, организовавшей тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии, в ходе которого погибли туристы. Об этом сообщает республиканское СУ СКР.

«Вопрос по ходатайствам следователя о мере пресечения в отношении еще двух фигурантов дела пока рассматривается судом»,— говорится в сообщении. Ранее сотрудникам турфирмы было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). О задержании организаторов тура стало известно 22 апреля.

Как писал «Ъ-Сибирь», группа в составе 15 человек из Красноярска 18 апреля вышла из базового лагеря в поселке Монды и направилась в сторону пика Мунку-Сардык. Туристы должны были вернуться днем 22 апреля, однако накануне ночью несколько человек вышли к трассе у подножия горы. В кафе они оставили записку, в которой сообщили о гибели трех человек от переохлаждения во время спуска. В ГУ МЧС ранее сообщали, что в период восхождения группы в этой части региона был сильный ветер и метель.

Александра Стрелкова