Баскетболисты «Самары» потерпели 38 поражений в 40 матчах Единой лиги ВТБ

В среду, 22 апреля, московский МБА-МАИ обыграл «Самару» в заключительном матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 79:61.

МБА-МАИ с 18 победами в 40 матчах финишировал на седьмом месте в турнирной таблице и в четвертьфинале плей-офф встретится с казанским УНИКСом. «Самара» потерпела 38-е поражение в 40 встречах, замыкая турнирную таблицу. Команда в текущем сезоне ни разу не победила на домашней площадке.

Андрей Сазонов