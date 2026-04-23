«Сбербанк» трансформирует часть экосистемы юрлиц в бизнес-группу «Сбер2В». Об этом рассказал зампред «Сбера» Анатолий Попов. Под новым брендом соберут более 10 дочерних организаций, развивающих нефинансовые сервисы. В структуру уже вошли inSales, «СберАналитика», Doma.ai и другие активы с совокупным капиталом около 6,5 млрд руб. По словам Попова, бизнес и регионы — клиенты банка — получат надежного и прогрессивного поставщика прикладных технологий для своих целей. Гендиректором назначен Леонид Лишневецкий.

«Яндекс Go» внедрил несколько ИИ-функций в процесс заказа такси. Теперь искусственный интеллект будет предлагать пользователю подсказки для водителей, куда именно должна подъехать машина. Сервис сам предложит пассажиру готовые варианты комментариев — например, «арка с черными воротами» или «у вывески "Въезд №3"». Пользователь сможет выбрать один из них вместо того, чтобы писать вручную. Кроме того, «Яндекс Go» подскажет наиболее вероятные адреса для заказа такси — с учетом образа жизни пользователя, дней недели, времени и частоты поездок.

«Норникель» и БелАЗ создадут в Красноярском крае производство горной техники. Совместное предприятие построят в городе Сосновоборске, технику будут выпускать для нужд «Норникеля» с использованием наработок БелАЗа. «Норникель» уже эксплуатирует шесть их горных самосвалов.