АвтоВАЗ ввел подписку на Lada Vesta за 40 тысяч рублей в месяц

АвтоВАЗ запустил программу долгосрочной подписки «LADA Легко», первым автомобилем в которой стал седан Lada Vesta в комплектации «Практик» с автоматической коробкой передач и двигателем 1,6 л. Стоимость подписки составляет 43,99 тыс. рублей в месяц, при заключении договора до 30 апреля цена снижается до 39,99 тыс. руб.

Срок действия договора составляет 12 месяцев с годовым лимитом пробега в 30 тыс км. В ежемесячный платеж включены полисы ОСАГО и КАСКО, два плановых технических обслуживания, помощь на дорогах, а также сезонная замена и хранение шин.

Для оформления подписки требуется внести возвратный депозит, равный трем месячным платежам. К управлению можно допустить еще двух водителей.

АвтоВАЗ планирует в дальнейшем расширить перечень моделей, доступных для оформления подписки по данной программе.

