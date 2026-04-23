В Кировской области создадут хаб малой авиации на базе аэропорта «Победилово»
В Кировской области на базе аэропорта «Победилово» планируется создание хаба малой авиации. Проект предполагает развитие инфраструктуры для воздушных перевозок с использованием самолетов и вертолетов различного класса, сообщил глава области Александр Соколов.
В Кировской области создадут хаб малой авиации на базе аэропорта «Победилово»
Фото: Пресс-служба главы Кировской области Александра Соколова
Хаб станет площадкой для организации полетов малой авиации в 19 регионов России.
Проектом предусмотрено развитие инфраструктуры аэропорта и создание условий для подготовки специалистов в сфере малой авиации. Проект реализуют до 2027 года.