В Челябинской области установили размер штрафов за неоплату платной парковки

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в закон и установили размер штрафов за неоплату платной парковки. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

За административное правонарушение граждане будут оштрафованы на 2 тыс. руб., юридические лица — на 5 тыс. руб. Если в течение года человек или компания вновь не оплачивают услуги парковки, сумма увеличивается до 5 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.

С 1 апреля в Челябинске начали в тестовом режиме работать платные парковки в центре города. В большинстве зон стоимость составляет 50 руб. в час. На время эксперимента штрафы не начисляются. Полноценный запуск системы планируется с 1 июня.

Виталина Ярховска