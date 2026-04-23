В Петербурге лжеполицейский получил срок за вымогательство у директора кафе

Октябрьский районный суд Петербурга признал Дмитрия Лебедева и Надежду Гедлу виновными в вымогательстве. Лебедев представлялся полицейским, угрожал закрытием кафе и требовал деньги за отказ от преследования. Оба фигуранта полностью признали вину, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фигурант представлялся полицейским и угрожал закрытием кафе

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фигурант представлялся полицейским и угрожал закрытием кафе

В ноябре 2024 года Лебедев явился в кафе под видом сотрудника правоохранительных органов и потребовал от директора 82 тыс. рублей, угрожая сфабрикованным обвинением в краже телефона. Получив 40 тыс. рублей на месте, сообщники вместе с потерпевшим выехали в такси, где заставили отдать оставшуюся сумму. Гедлу написала расписку об отсутствии претензий, после чего фигуранты скрылись с деньгами. Приговор в законную силу не вступил.

Кирилл Конторщиков