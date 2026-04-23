Кирилл Лазорин проиграл выборы президента ФНП Александре Игнатенко

В Москве прошло годовое собрание представителей региональных нотариальных палат, на котором состоялись выборы президента Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Одним из трех кандидатов на руководящий пост выдвигался президент Нижегородской областной нотариальной палаты, зампред гордумы Нижнего Новгорода Кирилл Лазорин.

зампред городской думы Кирилл Лазорин (слева на фото) баллотировался на пост президента ФНП

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Однако подавляющим большинством голосов нотариусы выбрали главой ФНП ее вице-президента Александру Игнатенко, которая пришла в нотариат в 1994 году.

В числе стратегических задач она назвала возвращение обязательного участия нотариуса во всех сделках с недвижимостью. На посту президента Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко обещала продолжить курс на цифровизацию нотариальной деятельности: внедрение новых технологий в работу нотариусов, запуск новых сервисов Единой информационной системы нотариата и расширение межведомственного взаимодействия.

